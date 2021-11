Sono trascorsi 35 anni dal naufragio del motopeschereccio “Recchi Gino Domenico”: il ricordo

È Maurizio Riccieri a ricordare sul gruppo Facebook “Gente di Termoli: di ieri e di oggi” a ricordare quanto accade esattamente 35 anni fa, l’11 novembre del 1986. “La “gente di Termoli ” perdeva due figli della propria marineria. Il motopeschereccio “Recchi Gino Domenico ” salpato per la sua solita battuta di pesca, non faceva più rientro in porto in seguito ad un naufragio dopo una collisione con un mercantile al largo della costa tremitese. Nel naufragio il motopeschereccio si inabissò portando con se per sempre la vita di Gerardo Mugnano, il macchinista Matteo Casolino, insieme a loro persero la vita anche due marinai molfettesi, Pasquale Minervini e Giovanni Terlizzi”.