“Sono sopravvissuto grazie a voi, grazie ai vostri occhi pieni d’amore sotto ai camici”, il messaggio ai sanitari del Cardarelli

Ci piace raccontare anche le storie a lieto fine che lanciano segnali di speranza. Messaggi di ringraziamento per i sanitari che ogni giorno lottano per salvare la vita ai loro pazienti. Così oggi riportiamo la testimonianza di Sandro, dimesso dal Cardarelli dopo aver sconfitto il virus che ha voluto ringraziare con un toccante messaggio tutti gli operatori sanitari dell’ospedale di Campobasso.

“Sì, ce l’abbiamo fatta, perché io in quell’ospedale non sono mai stato solo, e non ho fatto tutto da solo. Ci chiamano guerrieri combattenti perché siamo riusciti a sconfiggere questo male, ma in prima linea a combattere non c’ero solo io, ma ci siete anche voi da sani non malati, a combattere con me rischiando oggi giorno di sdraiarvi accanto a me.

Quindi chi è il vero guerriero, chi sceglie o chi ci capita?

Per me lo siete tutti voi, con quei camici, quelle mascherine quei caschi, quegli stretti e stressanti guanti in lattice che vi torturano anche per 12 ore al giorno ma che non hanno impedito di nascondere i vostri occhi che trasmettevano tutto il vostro amore e l’aiuto per noi. Non solo perché siete pagati, perché per quello si usano le mani, non gli occhi. Quegli occhi erano lì per noi spontaneamente, pieni di compassione e amore. Io lo vedevo, lo percepivo e nonostante di occhi ce n’erano davvero tanti sono sicuro che li riconoscerò ovunque, anche quando quegli occhi apparterranno ad un viso a me nascosto, ma presente.

Avrei potuto scegliere un’altra foto per rappresentare ciò che è stato affrontato, vissuto. Avrei potuto scegliere una foto di sofferenza con la maschera dell’ossigeno, una foto con le flebo attaccate ad un braccio anche 2 alla volta, ma perché avrei dovuto scegliere una foto di sofferenza, se sofferenza non c’è stata. Sì, c’è stata la malattia, ma non la sofferenza. Oppure dovrei chiamare sofferenza un microfono che si attiva la notte e ti sveglia gioiosamente e simpaticamente citando il grande fratello per dire al mio compagno di stanza: “Antonio sei stato nominato, devi lasciare la casa del grande fratello ti sei negativizzato, anche se lasciare ancora non si può, ma si è riso, l’umore è salito

Oppure dovrei chiamare sofferenza la voce della dottoressa che dalle telecamere vede troppo movimento nella nostra stanza dovuto al nostro miglioramento di salute tanto da farci tornare l’appetito e che dice: smettere di cercare di corrompere le infermiere per i panini!!! E sentito ciò finalmente il fiato ci manca per le risate?

Oppure dovrei chiamare sofferenza sempre quella voce che con la silenziosa complice notte dice: numero sette ce la fai ad alzarti e venire alla porta del corridoio?

Io sì!

Ed una volta arrivato, vedere visi, sorrisi mai visti, ma sempre presenti ad accogliermi in festa per un saluto attraverso un vetro accompagnato da un rustico per me e i miei compagni di stanza.

Io tutto ciò non la chiamo sofferenza, ma la chiamo malattia, che grazie a tutti noi abbiamo sconfitto.

Non smetterò mai di ringraziare tutti voi, Medici, infermieri, Oss per avermi salvato e ridato alla vita.

Mi sarebbe davvero piaciuto nominarvi tutti tutti perché è giusto che la gente sappia i vostri nomi, perché è giusto che sappia che se mai dovesse avere bisogno ci siete voi che non lasciate solo nessuno.

Queste mie parole sono vostre, adesso sono a casa, continuo da solo ma con la consapevolezza di essere uscito da quell’ospedale con tanti amici in più.

A presto guerrieri!!!

Vi voglio bene.

Grazie, il vostro paziente Sandro.”