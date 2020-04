“Sono rinato a Campobasso, nel Sud che dà senso alla vita”

La storia e le parole dei due pazienti bergamaschi che sono guariti e a breve lasceranno il Molise

Dal ricco e produttivo Nord, al Sud sgangherato. Dalla sanità d’eccellenza a quella sempre in rosso. Proprio lì dove mancano medici, infermieri, i conti non quadrano e la gente fugge. Per andare proprio nel ricco e produttivo Nord, alla ricerca della felicità nella sanità d’eccellenza. Questa volta, però, è accaduto l’esatto contrario. Per una volta. Solo per questa volta. Nella più grande emergenza che ha colpito il nostro Paese dal secondo dopoguerra, è stato il Sud sgangherato a correre in soccorso del Nord. Dove si è abbattuto lo tsunami e la sanità d’eccellenza è andata in affanno. Il Sud ha curato i pazienti del Nord. E anche il Molise lo ha fatto. Dove la sanità sarà pure disastrata, ma esistono donne e uomini non solo capaci, competenti e professionali, ma con una grande umanità. Dalla martoriata Bergamo sono arrivati al Cardarelli di Campobasso due mesi fa Mario e Manco. Entrambi 66enni, erano in fin di vita. Prima la terapia intensiva, poi la progressiva uscita dal tunnel fino alla guarigione. Nei prossimi giorni lasceranno il Molise e probabilmente non dimenticheranno più questa terra. Perché sulla loro carta d’identità ci sarà scritto “Luogo di rinascita: Campobasso”.

Prima di ripartire hanno deciso di raccontare la loro storia alle tv locali.

Mario Minola è un architetto noto nella sua città, un mese dopo essersi ammalato si è ritrovato in Molise, senza nemmeno sapere perché.

“Mi sono sentito male un pomeriggio, i miei figli e mia moglie mi hanno accompagnato al Pronto Soccorso di Bergamo e da quel momento non ricordo più nulla. Mi sono svegliato 30 giorni fa, mi son trovato a Campobasso, una città che non ho mai visitato. Mi han detto che è molto bella, da qui la mattina se c’è il sole vedo le colline, veramente molto bella. Mi son trovato qua e mi hanno detto ‘lei è guarito’, non sapevo neanche di cosa ero malato, dico la verità. E poi, 30 giorni fa è iniziata la rieducazione in questo reparto. Sono bravissimi, – racconta Mario ai microfoni delle tv locali – sono felice di essere stato trasferito a Campobasso, perché ho dei fratelli medici, dei nipoti che fanno la fisioterapia e mi han detto ‘vai lì, Mario, stai tranquillo che è un posto dove sono molto preparati’. Mi trovavo nel mondo dei morti e sono rinato. Adesso come i bambini piccoli dovrò imparare a fare le cose più semplici, come la mia nipotina che a un anno ha cominciato a camminare a quattro zampe. E la stessa cosa farò io piano piano”.

A Campobasso ha trovato tanti amici ed ha promesso loro di restare in contatto con tutti. Ma del resto Mario il Sud lo conosceva già.

“Io sono un amante del Sud, mi piace il calore della gente, mi piace l’ospitalità e il senso che danno alla vita. Non è così da noi al Nord. Siamo molto ansiosi, sempre a correre dietro a qualcosa, ma a che cosa? Se prima o poi devi lasciare qui tutto. Adesso tornerò a casa, chiudo lo studio, lo lascio a mio figlio. Pago i miei quattro debiti e voglio vivere serenamente con mia moglie, con quel che il Signore ancora mi darà da campare. Perché è importante anche quello. Più importante però è essere riuscito ad uscire da questa difficile situazione, per merito dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso”.

Con lui nella stessa stanza per più di un mese c’è stato anche Manco Villavicencio, anche lui arriva da Bergamo, ma è di origini peruviane.

I due pazienti bergamaschi si trovano ricoverati al quinto piano dell’ospedale di Campobasso, dov’è stata appositamente realizzata un’area Covid. Ma, come detto, a breve lasceranno la nostra terra. Ma qui lasceranno una parte del loro cuore. Perché qui è ricominicata la loro seconda vita. Dove la sanità è sempre in rosso, mancano medici, infermieri, i conti non quadrano e la gente fugge. Loro torneranno. Ne siamo certi.