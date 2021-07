Sono le rassegne “Clamori” e “Cinema al Corso” le proposte di “Luglio in Città” per mercoledì 21 luglio

Sono due gli appuntamenti culturali previsti nel cartellone di “Luglio in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, per mercoledì 21 luglio.

In villa De Capoa, dopo la due giorni del laboratorio di scrittura tenuto dalla scrittrice Valentina Farinaccio, la rassegna “Clamori”, organizzata da Alesia 2007 in collaborazione con il Comune di Campobasso, proporrà, alle ore 18.00, proporrà l’incontro LA FORZA DELLE PAROLE – LE EMOZIONI E LA VITALITA΄DEL “PROPRIO” MONDO INTIMO, con la presentazione della raccolta di poesie “Frammenti di Luce dalla Notte Ferita”, di Anna Corallo, Sindimedia Edizioni Digitali Editore (settembre 2018), reading di poesia e prosa sul tema della “Memoria”, con interludi musicali.

Alle ore 21.30, invece, in Piazza della Vittoria, tornerà l’appuntamento con la terza pellicola in proiezione per “Cinema al Corso”, la rassegna cinematografica curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly e proposta dall’assessorato alla Cultura del comune di Campobasso nel cartellone degli eventi di “Luglio in Città”.

Sullo schermo all’aperto di Piazza della Vittoria, verrà proiettato il film, di recentissima uscita, “The Father. Niente è come sembra”, diretto da Florian Zeller, con interpreti Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams.

Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al padre Anthony nel suo appartamento. L’uomo, ottantenne, è rammaricato quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l’uomo che ama, e chiede cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben lucido, Anthony mostra sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. Nel rapporto con i suoi familiari e con la giovane badante Laura la vita di Anthony prosegue per frammenti confusi che la sua mente non riesce più a ricomporre.

L’ingresso a questo come al resto degli spettacoli di “Cinema al Corso” che si terranno ogni sera fino al 23 luglio in Piazza della Vittoria a Campobasso, sarà gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure utilizzando il seguente indirizzo web: https://www.amtm.it/tkt02/web/index.php

Le prenotazione on-line dei biglietti per gli spettacoli verranno abilitate direttamente a partire dalla mezzanotte del giorno stesso dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 21,10. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.