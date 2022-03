Sono autistico… e quindi? La prima del docufilm in occasione della Giornata mondiale

Sarà presentato dall’associazione Genitori Autismo Molise il prossimo 2 aprile all’ex Gil di Campobasso

Il 2 aprile nel mondo è la “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”, istituita dalle Nazioni Unite per far luce su un disturbo molto diffuso e per il quale resta ancora molto da fare, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e l’integrazione delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.

L’autismo è un disturbo del neuro-sviluppo che coinvolge principalmente linguaggio e comunicazione, interazione sociale, interessi ristretti, stereotipati e comportamenti ripetitivi.

I diversi livelli di compromissioni di tali aree va a comporre il quadro generico della persona affetta da autismo, oltre ad una serie di elementi che vedremo qui di seguito.

In questa occasione, l’Associazione Genitori Autismo Molise APS presenterà alle 9, presso la Fondazione Molise Cultura, il docufilm dal titolo “Sono autistico… e quindi?”.

Un progetto, finanziato dalla Regione Molise – Assessorato alla Formazione – e realizzato in partenariato con il Centro per l’Autismo “Io Sono Speciale srls”.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Campobasso, delle Acli Molise, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise.

L’ingresso è gratuito con green pass e mascherina.