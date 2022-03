Sono autistico… e quindi? Il punto di partenza per combattere lo stigma

Sabato 2 aprile all’ex Gil, alle 9, la prima del docu-film per testimoniare la condizione delle persone affette da questo disturbo

Sabato 2 aprile alle 9 l’Associazione Genitori Autismo Molise APS presenterà il docufilm dal titolo “Sono autistico … e quindi?” presso l’Auditorium della Fondazione Molise Cultura in via Milano, a Campobasso.

Il progetto, finanziato dalla Regione Molise – Assessorato Formazione – sulla Misura: “Azioni di sostegno a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari” è stato realizzato in partenariato con il Centro per l’Autismo “Io Sono Speciale srls”.

La presentazione del docu-film ha ricevuto il patrocinio del Comune di Campobasso, Fondazione Molise Cultura, Ufficio Scolastico della regione Molise, Acli Molise APS.

Parlare di autismo è sempre complesso, anche a causa della gran varietà di differenze che ci sono tra due persone con la medesima diagnosi. Con il docu-film, “Io sono Autistico … e quindi?” vogliamo testimoniare la condizione delle persone con autismo e le reali difficoltà.

Si tratta di un film nato solo dalla volontà delle famiglie che si raccontano in cose che non vengono mai raccontate. Famiglie che tutti i giorni si rimboccano le maniche, che cercano di trovare soluzioni alla situazione imperante. Creano rete, si aiutano, cercano sostegno da parte delle istituzioni. Ma non sempre è così. La vergogna e lo stigma che ancora c’è quando si parla di disabilità è molto forte. E ancora c’è bisogno di sensibilizzazione.

Questo film, primo in Molise, è un ottimo punto di partenza.

“Vi aspettiamo dunque numerosi – è l’invito di Vincenzo Germano, Presidente Associazione Genitori Autismo Molise APS – per raccontarvi la nostra vita”.

L’ingresso è gratuito con Green Pass e mascherina.

Per info: genitoriautismomolise@gmail.com 3349584075 – 3485278032