“Sono autistico… e quindi?”, combattere il pregiudizio con la conoscenza

E’ stato presentato questa mattina, sabato 2 aprile, nell’auditorium della Fondazione Molise Cultura di via Milano il docufilm dal titolo “Sono autistico… e quindi?”.

Un appuntamento speciale, non a caso è stata scelta la giornata odierna in quanto oggi è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.

A fare da padroni di casa le famiglie dell’Associazione Genitori Autismo Molise APS che, in partenariato con il Centro “Io Sono Speciale srls”, ha realizzato il progetto, finanziato dalla Regione Molise – Assessorato Formazione – sulla Misura: “Azioni di sostegno a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari”.

Parlare di autismo è sempre complesso, anche a causa della gran varietà di differenze che ci sono tra due persone con la medesima diagnosi.

Con il docu-film, “Io sono Autistico … e quindi?” l’obiettivo è stato testimoniare la condizione delle persone con autismo e le reali difficoltà.

Si tratta di un film nato solo dalla volontà delle famiglie che si raccontano in cose che non vengono mai raccontate. Famiglie che tutti i giorni si rimboccano le maniche, che cercano di trovare soluzioni alla situazione imperante. Creano rete, si aiutano, cercano sostegno da parte delle istituzioni.

Ma non sempre è così. La vergogna e lo stigma che ancora c’è quando si parla di disabilità è molto forte. E ancora c’è bisogno di sensibilizzazione, spiega il presidente dell’associazione Vincenzo Germano, con cui poche settimane fa abbiamo avuto il piacere di fare il punto della situazione in una regione anche troppo indietro.

I dati dell’Osservatorio nazionale

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.L’Osservatorio Nazionale Autismo, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità nel 2016, promuove, anche su mandato e finanziamento ad hoc da parte del Ministero della Salute, interventi finalizzati a garantire: • la tutela della salute • il miglioramento delle condizioni di vita • l’inserimento nella vita sociale delle persone nello spettro autistico.