Sono 5 i positivi al Covid alla Fca di Termoli, 64 quelli in isolamento

Questo ilprospetto reso noto dalla dirigenza aziendale alla componente Rls della rappresentanza sindacale

In una settimana sono 5 i casi di positività riscontrati all’interno dello stabilimento Fiat di Rivolta del Re di Termoli. E’ quanto emerge dal prospetto reso noto dalla dirigenza aziendale alla componente Rls della rappresentanza sindacale. La settimana precedente, invece, i casi di positività al Covid erano stati 4. Per quel che concerne i dipendenti Fca in isolamento il numero è salito da 43 a 64 da una settimana all’altra. Sono interessati 4 operai e un impiegato della Logistica. Tra gli operai, uno è addetto al Cabio C520, uno alla lavorazione Motori e due al montaggio del propulsore T4. I tamponi sono stati eseguiti tra il 13 e il 17 novembre e l’ultimo giorno di permanenza sul posto di lavoro, tranne che per l’operaio alla lavorazione motori, è antecedente alla data dell’esame Covid.