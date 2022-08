Sonika Poietika torna a Sepino con Liana Marino e Ginevra di Marco

Sonika Poietika torna sotto le pendici del massiccio del Matese, in Piazza Nerazio Prisco a Sepino, a due passi dal Parco Archeologico di Altilia, per il doppio concerto di Liana Marino e Ginevra di Marco.

Una serata quella di domani (a partire dalle 21,30) tutto declinata al femminile con Liana Marino, artista campobassana, con la sua elegante e sapiente mistura di folk, rock, sonorità sudamericane, i rimandi alla musica popolare e jazz capaci di mescolarsi con naturalezza dando origine a un progetto originale e autentico. Dopo la Targa Tenco 2021 ascolteremo i brani tratti dal suo album “Partenze”: il viaggiare, la necessità di andare via e il bisogno di ritornare per ritrovare le proprie radici con nuove consapevolezze.

A seguire Ginevra Di Marco, voce pilastro della storia della canzone d’autore e voce femminile del CSI Consorzio Suonatori Indipendenti, a Sepino saranno presentati brani tratti da “Donna Ginevra e le Stazioni Lunari”, uno spettacolo che ripercorre gli ultimi dieci anni della ricerca musicale di Ginevra Di Marco, volta a scoprire e riscoprire pezzi della tradizione popolare a partire dal bacino del Mediterraneo fino alle coste del Sudamerica e oltre. In questi anni Ginevra ha incrociato volti, suoni, memorie, ha fatto suoi canti in lingue diverse provenienti da tutto il mondo, si è confrontata con artisti del panorama nazionale in uno scambio musicale e umano, ha approfondito tematiche sociali importanti che oggi sono il nodo cruciale del nostro vivere: lavoro, emigrazione, corruzione, condizione della donna, sostenibilità ambientale. Il tutto legato all’immensa tradizione popolare che ha nella musica un veicolo per essere tramandata di generazione in generazione. Durante il concerto un susseguirsi di emozioni e colori diversi che, qua e là, danno spazio anche al patrimonio cantautorale da cui Ginevra nasce e a cui è indissolubilmente legata: Battiato, CSI, Tenco, De Andrè, Leo Ferrè, Modugno sono solo alcuni dei capisaldi che caratterizzano la cifra stilistica della cantante fiorentina. Un concerto che vuole coinvolgere il pubblico in un’onda emotiva continua. Accompagnano Ginevra in questo viaggio Francesco Magnelli (piano­magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras).Sonika Poietika è promossa dalla Regione Molise e Fondazione Molise Cultura, sponsor Spinosa Costruzioni, in collaborazione con il Comune di Sepino e Officina Creativa ed il Comune di Isernia. Ingresso gratuito, posti a sedere limitati. Info: www.poietika.it