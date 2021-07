Sonika Poietika, presentata quarta edizione: proposta ricca e raffinata.

Cinque concerti e tre appuntamenti con pubblicazioni di carattere musicale: sono i numeri di Sonika Poietika 2021, la costola musicale di Poietika Festival Art, che si terrà a Campobasso dal 25 al 29 agosto. Due le location che la ospiteranno: la terrazza e gli spazi di Palazzo Gil, dove avranno luogo i primi tre concerti e le presentazioni dei libri, il Teatro Savoia di Campobasso per gli altri due concerti, luoghi che consentono la presenza del pubblico nel rispetto delle norme di distanziamento e in sicurezza.

Questa mattina, sulla terrazza di Palazzo Gil, la conferenza stampa di presentazione alla quale sono intervenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno, il presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, e il consulente musicale del Festival, Maurizio Oiunnno.

«Ci troviamo di fronte a una manifestazione di indubbio spessore sociale e culturale», ha detto il presidente Toma. «In questi questi tre anni abbiamo investito in cultura di qualità, puntato all’eccellenza e all’unicità di eventi in grado di attrarre domanda culturale e turistica. Lo abbiamo fatto con convinzione e perseveranza. Lo hanno fatto l’Assessorato alla Cultura e la Fondazione Molise Cultura. I risultati ci sono stati e continuano a esserci, soprattutto in relazione all’incremento di presenze turistiche».

Il governatore, poi, ha fatto i complimenti alla Fondazione Molise Cultura per l’attività svolta, alla presidente, Antonella Presutti, al coordinatore Sandro Arco, e a tutto lo staff, il cui impegno nel lavoro è attestato da competenza, passione ed entusiasmo.

Ha ringraziato, infine, gli sponsor, Spinosa Costruzioni e Sassano, che ha definito imprenditori illuminati. Per Toma, investire in cultura è una scelta coraggiosa e intelligente, un segnale di forte attaccamento al Molise.