Sonika Poietika, poeti Rock e Andrea Mirò ad Agnone

REDAZIONE

Giovedì 1 agosto 2019 terzo appuntamento con Sonika Poietika, la sessione estiva di Poietika, con un progetto speciale che unisce la parte poetica esplorata nella sessione di aprile e quella prettamente musicale della fase estiva. Ad Agnone (IS) Ezio Guaitamacchi, Cinaski e Brunella Boschetti Venturi portano lo show Poeti Rock, con la partecipazione di Andrea Mirò. Fondazione Molise Cultura e Regione Molise – con la direzione artistica di Valentino Campo, ideazione Teknè e la preziosa partnership di Camera di Commercio Molise, Discover Molise, Fondazione Banco di Napoli e Spinosa Costruzioni – hanno realizzato un cartellone di respiro nazionale incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d’autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale. Quando il rock è poesia o quando la poesia si fa rock solo allora scendono in campo le menti illuminate di Bob Dylan e Allen Ginsberg, Lou Reed e Delmore Schwarz, Joni Mitchell, Leonard Cohen e Andy Warhol, Jim Morrison, Baudelaire e Tom Waits, Nick Cave, Bruce Springsteen e Patti Smith. Questo il senso di un’operazione avvincente come Poeti Rock, uno show ideato da Ezio Guaitamacchi, uno dei più popolari giornalisti e scrittori musicali italiani, sempre in pista con progetti di divulgazione rock e autore con Hoepli di bestseller come La storia del rock e Atlante Rock. Con un affascinante spettacolo di parole e musica, di suoni e visioni, Guaitamacchi trasporta lo spettatore in un viaggio suggestivo tra rock e poesia, arte visionaria e ritmi urbani. Con Ezio e le sue chitarre, sul palco la verve interpretativa di Brunella Boschetti Venturi – sua solida e affidabile partner in tanti spettacoli – e la performance di live poetry di Vincenzo Costantino “Cinaski”, poeta e scrittore noto anche per la collaborazione con Vinicio Capossela. Ospite speciale di Poeti Rock nella serata di Agnone sarà Andrea Mirò: la autrice, produttrice, cantante, direttore d’orchestra e polistrumentista astigiana, attiva come solista dal 1986 e dal 1994 nella band del compagno Enrico Ruggeri, sarà il valore aggiunto di un’avventura fatta di grandi classici rock rivisitati in chiave acustica. Prossimo appuntamento Sonika Poietika: dom. 4 agosto a Venafro (IS): Donato Zoppo e gli Uomini Celesti in Il nostro caro Lucio (ingresso gratuito).

Info:

https://www.poietika.it/event/poeti-rock-feat-andrea-miro/

http://www.poietika.it

http://www.fondazionemolisecultura.it