Sonika Poietika, Il nostro caro Lucio a Venafro

REDAZIONE

Domenica 4 agosto 2019 quarto appuntamento con Sonika Poietika, la sessione estiva di Poietika: a Venafro (IS) lo storytelling-concert Il nostro caro Lucio, la rivisitazione in chiave rock dei classici di Lucio Battisti da parte della band Gli Uomini Celesti con la narrazione di Donato Zoppo. Fondazione Molise Cultura e Regione Molise – con la direzione artistica di Valentino Campo, ideazione Teknè e la preziosa partnership di Camera di Commercio Molise, Discover Molise, sponsor Banco di Napoli, main sponsor Spinosa Costruzioni – realizzano un cartellone di respiro nazionale incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d’autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale. Il nostro caro Lucio è lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di Donato Zoppo (un significativo successo editoriale pubblicato da Hoepli) e ha debuttato al Roccella Jazz Winter Edition (prima assoluta e produzione originale del Festival, uno dei più importanti eventi jazz in Europa): è un appassionato show che unisce racconto, musica, riflessione e tanti classici battistiani reinventati in chiave rock. Donato Zoppo e gli Uomini Celesti raccontano l’avventura di Battisti e Mogol, la musica che girava tra anni ’60 e ’70, tra boom economico, anni di piombo, vinili, sogni, speranze, drammi pubblici e privati. Dalla fine degli anni ’60 fino alla sua scomparsa, Lucio Battisti ha rivoluzionato la canzone italiana: l’ha aperta alle più disparate influenze straniere, prima con l’alchimia irripetibile insieme a Mogol, poi nel percorso sperimentale con Pasquale Panella. Battisti si è rivelato un artista inquieto, riservato e sfuggente, che ha lasciato parlare la sua opera, tenendo pochissimi concerti, rifiutando interviste e apparizioni televisive, fino al lungo silenzio degli anni ’80 e ’90. Gli Uomini Celesti sono composti da Sacha Barbato (voce, chitarra acustica), Giampaolo Capone (chitarra elettrica, cori), Diego Ruggiero (basso elettrico, cori), Simone Paglia (batteria). Prossimo appuntamento Sonika Poietika: mar. 6 agosto a Frosolone (IS): Scapestro & Matteo Passante in concerto (ingresso gratuito).