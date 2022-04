Sonia Di Pinto uccisa in Lussemburgo: arrestati 3 giovani

Le forze speciali di Polizia del Lussemburgo hanno arrestato 3 persone per l’omicidio della 46enne di Petacciato

Ci sono novità sul caso di Sonia Di Pinto, la 46enne di Petacciato uccisa il giorno di Pasqua nel ristorante in cui lavorava in Lussemburgo. Dopo la notizia lanciata dalla stampa locale di un video girato dalle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso due persone con il volto coperto aggredire a morte Sonia nel ristorante Vapiano in Avenue Kennedy a Kirchberg, giunge anche la notizia dell’arresto di 3 persone.



Secondo quanto riportato dai media lussemburghesi due uomini sono stati arrestati in Place de la Gare nella capitale ed una terza persona è stata arrestata contemporaneamente dalle forze speciali in rue de la Paix a Bonnevoie. Sono state poi effettuate ricerche in più luoghi con l’obiettivo di sequestrare elementi. Si tratterebbe di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Secondo quanto riportato da RTL, i malviventi avrebbero brutalmente aggredito Sonia, impegnata a fare i conti della giornata, picchiandola e strangolandola. Hanno poi trascinato la vittima in cantina. È qui che il suo corpo è stato scoperto la mattina seguente.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sui sospetti e sull’indagine.