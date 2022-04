Sonia Di Pinto, l’ultimo saluto alla camera ardente prima dei funerali

Dopo una settimana dall’omicidio in Lussemburgo il feretro della 46enne è rientrato in nottata a Petacciato

Nella nottata appena trascorsa il feretro di Sonia Di Pinto ha fatto ritorno a casa, a Petacciato. La 46enne uccisa nella pizzeria dove lavorava in Lussemburgo nella notte di Pasqua ha fatto rientro a casa dopo quasi una settimana.

Questa mattina, sabato 23 aprile, è stata allestita la camera ardente presso la palestra della scuola

che resterà aperta fino alle 13. Diverse le persone tra parenti, amici e conoscenti che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Sonia prima dei funerali che si terranno nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, sul sagrato della chiesa di San Rocco.

Intanto proseguono le indagini degli inquirenti in Lussemburgo per capire come sia stata uccisa Sonia. Stando alle fonti riportate dai giornalisti del Lussemburgo, infatti, la Polizia sarebbe in possesso di un video che ricostruirebbe gli ultimi minuti di vita di Sonia. Stando a quanto riportato dalla fonte Rtl, infatti, nel video sarebbe chiaro quanto ad uccidere la ragazza non sia stato un solo malvivente.

“La vittima sarebbe stata picchiata e strangolata. I due aggressori l’avrebbero poi portata nel seminterrato vicino al tronco e avrebbero continuato a picchiarla. Tutto questo per circa 3mila euro, rubati dal registratore di cassa”.