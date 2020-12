Sondaggio Bidimedia sulle intenzioni di voto, in Molise netto vantaggio del centrodestra

Secondo il sondaggio di Bidimedia che ha raccolto le intenzioni di voto degli italiani al 19 dicembre, il centrodestra è avanti nella maggior parte delle regioni italiani. Stabile e in vantaggio in 17 regioni, centrosinistra in lieve crescita, primo in Toscana, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Crollo del Movimento 5 Stelle che perde la seconda piazza anche in tutto il Meridione.

Bidimedia ha effettuato la ripartizione del voto su base regionale. Dalla quale si evince che anche in Molise è avanti il centrodestra con il 45,5%. Il centrosinistra si ferma al 25,1, il Movimento 5 Stelle al 21,2 e la sinistra al 2,3.

Si tratta di un sondaggio relativo alle intenzioni di voto per le elezioni politiche con una ripartizione regionale. Per le amministrative, come noto, gli scenari sono sempre differenti, ma comunque il sondaggio segna un indirizzo. Che, al momento, sembra continuare a premiare il centrodestra.