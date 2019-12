Sommozzatori in mare, riprese le ricerche della 42enne scomparsa

REDAZIONE TERMOLI

Sono riprese questa mattina le ricerche della 42enne B.V. la donna presumibilmente dispersa in mare e della quale non si hanno più notizie da due giorni. Fino a notte inoltrata i sommozzatori del Comando di Napoli hanno cercato la donna invano (QUI l’articolo) Le ricerche sono state sospese temporaneamente per le scarse condizioni di visibilità e riprese questa mattina con il personale sommozzatore del Comando di Teramo che sta ad effettuare una ricerca strumentale a più ampio raggio. Presenti sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco di Termoli e Campobasso anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Le ricerche si sarebbero concentrate nella zona del porto di Termoli perché sembrerebbe che proprio lì sia stato rinvenuto il telefono cellulare della donna straniera e residente a Larino.