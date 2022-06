Somministrazione bevande durante la festività, il sindaco detta le regole

Bandito l’uso di contenitori in vetro e lattine in alluminio. Inoltre nella zona-concerti sarà vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume

Le festività del Corpus Domini sono ufficialmente entrate nel vivo già ieri sera giovedì 16 giugno e l’amministrazione comunale, attraverso un’apposita ordinanza del sindaco di Campobasso, detta regole e divieti a tutela della incolumità pubblica.

E’ vietato, per il periodo compreso tra le ore 15:00 di giovedì 16 giugno e le ore 6:00 di lunedì 20 giugno 2022 nel centro cittadino e presso l’area giostre di Via IV Novembre, di vendita e/o di somministrazione al banco o presso i ristori volanti di bevande alcoliche e non alcoliche, se contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine di alluminio, o altri contenitori idonei all’offesa della persona.

Il divieto riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione a posto fisso, di qualsiasi tipologia, i punti vendita di vicinato a posto fisso, le attività artigianali del settore alimentare, nonché gli operatori della somministrazione e del ristoro su aree pubbliche.

E’ vietato inoltre portare a seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bottiglie e bicchieri di vetro, bevande contenute in lattine di alluminio, potenzialmente utilizzabili come strumenti atti ad offendere o turbare la pubblica incolumità; la somministrazione può avvenire solo in bicchieri di carta o plastica.

Inoltre a tutti gli operatori commerciali autorizzati alla somministrazione presso l’area food della zona concerti (Selva Piana) è fatto divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, nonché la vendita o la somministrazione di bevande non alcoliche se contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona. La somministrazione è consentita solo in bicchieri di plastica o di carta o in bottiglie di plastica e contenitori in cartone o tetrapack sprovvisti di tappo.



Sono escluse dal divieto di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, le attività che nelle varie di forme di ristorazione (ristorante, osterie, trattore, pizzerie e similari) somministrano alla clientela con la modalità del servizio ai tavoli.