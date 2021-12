Solo una psicologa per tutta la provincia, Isernia chiede aiuto a Florenzano

Nuovi tagli ai servizi sanitari territoriali in Molise e, in particolare a Isernia, dove il 31 gennaio scadranno i contratti per 6 psicologi e 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Se l’Asrem non prenderà al più presto provvedimenti, infatti, resterà una sola psicologa in tutto il territorio della provincia che, chiaramente, non potrebbe occuparsi di tutti numerosi pazienti affetti da depressione e ansia, disturbi accentuati dalla pandemia.



Per questo motivo i sanitari coinvolti hanno scritto al direttore generale Florenzano e alla dirigente Lolita Gallo, chiedendo di prorogare i contratti ai professionisti per garantire il diritto alla salute ai pazienti che rischiano di non poter portare a termine il loro percorso con la psicoterapia e con la riabilitazione psichiatrica.