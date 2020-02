«Solo porte in faccia dalla maggioranza M5S, altro che trasparenza»

Dopo otto mesi di consiliatura, i gruppi dei Popolari per l’Italia e di Forza Italia tracciano un primo bilancio della gestione pentastellata

CAMPOBASSO. «Abbiamo deciso di fare il punto della situazione a distanza di otto mesi dall’inizio della consiliatura ed è sempre più evidente che la maggioranza in Comune, a guida Movimento Cinque Stelle, rinnega i suoi propositi di voler essere trasparenti né in Consiglio né nelle commissione». E’ quanto affermano all’unisono i consiglieri del gruppo Popolari per l’Italia, Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino e il capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito. «C’è un clima ostile e, alle nostre proposte, fanno sempre valere la loro maggioranza bulgara, anche per una semplice sospensione. In particolare, sulla Polizia Municipale, argomento che avevamo portato in noi Consiglio, oltre che sulla Sea con il Consiglio di Amministrazione che è ancora in corso e l’amministratore unico, già designato dal sindaco, non ricopre attualmente nessun ruolo operativo e – hanno concluso – denota la loro volontà di estrometterci da ogni decisione».