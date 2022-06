Antonio Minichiello compie 90 anni, è uno dei nonnini più longevi della contrada Castagna, nel comune di Pescolanciano. In foto è con sua moglie Adelina, con cui è sposato da 70 anni. Per lui sono arrivati in redazione gli auguri dei figli Domenica, Giovanna e Maurizio e dei nipoti. Doppi auguri a nonno Antonio per il suo onomastico e questo importante traguardo di vita raggiunto.