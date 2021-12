Solo 29 giorni di vita, positiva al Covid: trasferita al Santobono

Agitazione ieri sera al Pronto Soccorso di Isernia a causa della positività al Covid riscontrata in una bambina di soli 29 giorni, con i genitori non vaccinati. La neonata non sta male, ma siccome in Molise non ci sono strutture pediatriche ospedaliere dedicate al Covid, è stato deciso il suo trasferimento al Santobono dì Napoli. Niente di allarmante, ma la precauzione non è mai troppa e la decisione del trasferimento è stata ritenuta la più opportuna.