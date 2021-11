Solo 100 italiani alla Maratona di New York: c’è anche la campobassana Michela Izzo

Oggi 7 Novembre è il giorno della Maratona di New York 2021. La 50esima edizione di uno degli eventi sportivi più famosi ed attesi dell’anno avrà luogo questo pomeriggio (ore 14.40 italiane). Dopo la cancellazione dello scorso anno torna dunque l’evento podistico più prestigioso e tra i più seguiti al mondo. In totale saranno oltre 33mila i partecipanti alla Maratona La 42 chilometri più prestigiosa al mondo vedrà la partecipazione di solo un centinaio di corridori italiani. Tra questi la runner campobassana Michela Izzo che si è preparata duramente in vista della più prestigiosa kermesse mondiale dedicata al podismo. Quest’anno, tenuto conto della pandemia, valgono regole stringenti per la partecipazione: parteciperanno gli italiani residenti negli Stati Uniti oppure gli italiani residenti nei Paesi della «green list» statunitense (nazioni escluse dai travel ban). E ancora italiani che si sono sottoposti alla prevista quarantena di 14 giorni in un albergo di un Paese della «green list» e che poi effettueranno un tampone a 48 ore (rapido) o 72 ore (molecolare) prima di partire per New York. E infine gli italiani possessori del NIE (National Interest of Exception), il permesso a titolo individuale per chi deve lavorare o curarsi negli Stati Uniti (come nel caso dell’atleta d’élite Eyob Faniel).