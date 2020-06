Solidarietà e vicinanza al Coisp, approvato odg in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale nella seduta di ieri, 15 giugno, ha approvato un Ordine del giorno, a firma del consigliere Nicola E. Romagnuolo e del Sottosegretario Quintino Pallante, avente ad oggetto “Solidarietà e vicinanza al COISP Sindacato di Polizia per la mancanza in manovra di stanziamenti adeguati per i comparti sicurezza”. Ha illustrato il provvedimento il proponente Pallante. Nel dibattito sono intervenuti i Consigliere De Chirico, Fontana, Greco.



L’odg – che è stato approvato con 10 voti favorevoli e 5 astenuti – preso atto che il sindacato di polizia Co.I.S.P. ha richiesto risorse adeguate per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il riordina delle carriere e per la remunerazione del lavoro straordinario, e che, inoltre, risulta necessario dotare tutti gli agenti di un equipaggiamento adeguato, antiproiettile e antilama, con appropriate protezioni per i servizi di ordine pubblico, impegna il Presidente della Regione e l’intero Consiglio regionale a fare voti al Governo nazionale e al Parlamento affinché siano recepite in toto tutte le richieste del CO.I.S.P. a tutela della sicurezza degli italiani e, di conseguenza, siano dati agli Operatori della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell’Ordine sia gli strumenti necessari a svolgere al meglio le loro funzioni che le risorse economiche per far fronte alle esigenze organizzative.