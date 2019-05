“Solidarietà contro l’indifferenza”, all’Alfano assegnato il premio Rotary

REDAZIONE TERMOLI

Le classi IIA e IIB dell’I.I.S.S. Alfano da Termoli hanno vinto a pari merito la categoria di appartenenza della Prima edizione del Premio Giuseppe Sciarretta “Solidarietà contro l’indifferenza”. Le due classi, con gli studenti autori dei lavori premiati, hanno partecipato alla cerimonia di consegna del premio che si è tenuta venerdì 17 maggio al cinema “Oddo” a Termoli. Le due classi hanno lavorato per circa un mese sulla tematica delle trasformazioni della società odierna in relazione all’integrazione di cittadini provenienti da culture diverse dalla nostra. Gli studenti si sono soffermati sui flussi migratori, sulle migrazioni di ieri e quelle di oggi, hanno riflettuto sui pregiudizi che inquinano le relazioni, hanno ricercato informazioni sulle rotte, sui muri eretti a difesa e sulle cause dei movimenti migratori ed infine realizzato un cortometraggio. Il lavoro ha visto la collaborazione dei proff. di Geo-storia, Inglese e Religione. Il cortometraggio della classe 2A si intitola “Emergenza identità” e parte dal confronto tra i migranti di ieri e quelli di oggi, utilizzando come filo conduttore la poesia di Rodari “La valigia dell’emigrante”. Quello della classe 2 B si intitola “Solidarietà: la sfida del secolo” e segue il modello dell’intervista doppia, ispirandosi alla trasmissione “Le iene”, e si conclude con un’intervista in lingua inglese. Il progetto è stato coordinato dalla docente prof.ssa Antonella Di Rocco.