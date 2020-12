Solidarietà: Coldiretti e Campagna Amica in soccorso dei nuovi poveri

Pacchi solidali e pasta a beneficio della popolazione che versa in stato di necessità

I migliori prodotti del Made in Italy a Km zero per tutti gli italiani che stanno vivendo un momento difficile a causa della crisi economica in atto in tutto il Paese. Con questo spirito Coldiretti e Campagna Amica hanno avviato in questi giorni la distribuzione di pacchi regalo contenenti quanto di meglio gli agricoltori di Coldiretti e Campagna Amica ogni giorno producono. L’iniziativa, attuata anche in Molise, si è concretizzata con la consegna di svariate decine di pacchi solidali che i dipendenti della struttura Coldiretti, presente capillarmente sull’intero territorio regionale, hanno consegnato a famiglie in difficoltà.

Una iniziativa, questa, mirante a donare un sorriso a quanti vivono una situazione di bisogno, nello spirito solidale che da sempre anima l’Organizzazione. La consegna dei pacchi fa seguito ad un’altra iniziativa, portata a termine nelle ultime settimane, che ha visto sempre Coldiretti e Campagna Amica insieme nel sostegno ai “nuovi poveri” mediante la donazione di pasta ad Enti ed associazioni di volontariato che assistono e sostengono le famiglie in difficoltà.