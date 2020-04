Solidarietà alimentare, il gruppo del M5S scrive a tutti i sindaci del Molise

«Insieme alla collega portavoce alla Camera dei deputati Rosa Alba Testamento e al capogruppo in Consiglio regionale Andrea Greco ho scritto una lettera a tutti i sindaci del Molise. Deve essere chiara la nostra vicinanza a loro e a tutte le comunità da essi rappresentate nella difficile fase dell’emergenza Coronavirus». Lo rende noto il portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, spiegando come con tale missiva «intendiamo fare chiarezza sulle possibilità di sfruttamento, da parte dei cittadini, delle misure contenute nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo scorso, a tema solidarietà alimentare e sostegno alle comunità locali. Con essa – spiegano Ortis, Testamento e Greco – il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha già provveduto al trasferimento delle somme, per ogni singolo Comune, a mezzo di due distinti bonifici, uno riferito al ‘Fondo di Solidarietà’, che consiste nell’anticipazione dei fondi spettanti alle amministrazioni, e un altro relativo al ‘Fondo di Solidarietà Alimentare’, che rappresenta invece il contributo aggiuntivo del Governo. Nelle stesse ore in cui avvenivano i pagamenti, tuttavia, il governatore Toma ha trasmesso una nota a tutti i sindaci con la quale ha rappresentato l’intenzione della Regione Molise, per il tramite del Comune, di intervenire a favore di quelle persone che un lavoro non ce l’hanno o che fino ad oggi vivevano di lavori saltuari. La diffusione della nota di Toma, unitamente all’Ordinanza di Protezione Civile, ha insomma generato non poca confusione nei potenziali beneficiari, in particolar modo nei centri medio-grandi». I tre esponenti pentastellati sottolineano come l’iniziativa del Presidente della Regione vada considerata come «una procedura tesa esclusivamente alla ricognizione di eventuali fabbisogni – spiegano i due parlamentari e il consigliere regionale – e che troverà risposte concrete soltanto a seguito dell’eventuale appostamento in bilancio di specifiche risorse. Diversamente, la misura disposta con la citata Ordinanza n. 658/2020, è immediatamente attuabile. Pertanto, nei limiti delle nostre possibilità, ci stiamo attivando con tutti i mezzi a nostra disposizione per informare correttamente i cittadini circa le misure a loro destinate, atte a fronteggiare quelle situazioni di disagio economico aggravatesi in seguito all’emergenza Coronavirus. Siamo altresì consapevoli – continuano Ortis, Testamento e Greco – che la somma erogata a ciascun Comune, benché rappresenti un notevole sollievo per le comunità locali, potrebbe non essere del tutto sufficiente a soddisfare il reale fabbisogno dei territori. Di qui il nostro rinnovato impegno, che sarà finalizzato a consentire l’approvazione, nelle sedi opportune e in tempi brevi, di ulteriori e sufficienti interventi di sostegno».