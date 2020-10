Solidarietà a Salvini, flash mob della Lega a Campobasso

Il gruppo della Lega al Comune di Campobasso composto da Alberto Tramontano, Alessandro Pascale Maria Domenica D’Alessandro, sarà presente al flashmob che si terrà sabato mattina alle 11 in piazza Vittorio Emanuele II. La presenza del gruppo , convinta e necessaria, è tesa a dimostrare solidarietà sincera a Matteo Salvini, processato per aver difeso i confini nazionali e per aver attuato una linea che l’intero Governo giallo/verde aveva sposato.



“Non si può restare indifferenti e silenti – scrivono i rappresentanti della Lega a Campobasso – quindi saremo uniti attorno al nostro leader, nella certezza che la verità trionferà e sarà fatta GIUSTIZIA!