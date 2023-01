Soli in casa e disidratati, due anziani ‘salvati’ grazie ad un efficace lavoro di squadra dei soccorsi

A mettere in moto la macchina dei soccorsi è stata una telefonata arrivata al Centralino operativo della Prefettura di Campobasso, che ha prontamente girato la segnalazione alla Polizia di via Tiberio.

L’uomo al telefono, preoccupato per lo stato di salute di una coppia di anziani – suoi parenti – residenti in via Liguria, chiedeva l’intervento per accertarsi delle loro condizioni. Immediatamente dalla Questura si sono attivati per rispondere alle parole dell’uomo, impossibilitato a raggiungere la coppia in quanto vive a Roma. A bussare alla porta dell’appartamento di via Liguria è stato il medico di guardia, contattato dalla Polizia, che ha trovato i due signori visibilmente debilitati e disidratati. Alla dottoressa intervenuta non è rimasto altro che provvedere a far ricoverare la coppia al Cardarelli di Campobasso, dove i due sono stati presi in cura per i controlli e la terapia necessari.

Una vicenda ‘a lieto fine’ che ha messo in mostra l’efficacia di un lavoro sinergico, attuato dai soccorsi e grazie al quale si è provveduto a rispondere alla richiesta di aiuto per una coppia di anziani, soli, condizione che interessa centinaia di campobassani.