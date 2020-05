Solennità di San Timoteo, celebrazioni trasmesse in streaming

75esimo anniversario del ritrovamento delle reliquie nella cripta della Cattedrale

Lunedì 11 maggio 2020 ricorre il 75esimo anniversario del ritrovamento del corpo di San Timoteo, discepolo “prediletto” dell’Apostolo Paolo, avvenuto nella cripta della Cattedrale di Termoli durante i lavori di restauro effettuati nel 1945.

In rispetto delle prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso e alla sospensione delle celebrazioni e delle attività pastorali il programma della solennità del compatrono di Termoli e dell’intera diocesi non prevede momenti aperti alla partecipazione dei fedeli.

Il Vescovo, S.E. mons. Gianfranco De Luca, presiederà alle 18, nella chiesa di San Timoteo, una celebrazione eucaristica senza concorso di popolo insieme al parroco, don Benito Giorgetta e ai sacerdoti della città. Seguirà una piccola e simbolica processione, con le sacre reliquie del Capo del santo, lungo le mura perimetrali della chiesa. Al termine di questo momento il vescovo Gianfranco De Luca impartirà, all’esterno della chiesa, la benedizione alla città e alla comunità diocesana alla presenza del sindaco, Francesco Roberti.

La solennità di San Timoteo, in questo momento di fatica e di sofferenza, sarà anche un motivo di speranza e fiducia, considerata la imminente ripresa delle celebrazioni con il popolo e ricordando l’esperienza, sempre viva, del Pellegrinaggio del corpo del santo nelle basiliche di San Paolo e di San Pietro a Roma avvenuto dal 17 al 26 gennaio per condividere la prima domenica della Parola di Dio voluta dal Santo padre Francesco.

Le celebrazioni si potranno seguire in diretta, da qualsiasi dispositivo connesso a internet, sulla pagina Facebook della diocesi, della parrocchia di San Timoteo e sul sito diocesano.