Solennità dell’Immacolata Concezione, si rinnova a Termoli l’omaggio alla Madonnina

In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, martedì 8 dicembre 2020, alle 12.30, in piazza Regina Elena a Termoli, si rinnoverà il tradizionale omaggio alla statua della Madonnina. Il momento di riflessione e preghiera sarà presieduto dal vescovo della Diocesi di Termoli – Larino, mons. Gianfranco De Luca. Al termine della preghiera dell’Angelus, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, deporranno un omaggio floreale ai piedi della statua della Vergine. L’evento si svolgerà in rispetto delle disposizioni anti-Covid alla presenza dei sacerdoti e dei rappresentanti delle autorità e delle parrocchie della città.