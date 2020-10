Sole 24 Ore, importante riconoscimento per avvocato molisano

L’avvocato Nicola Lucarelli, Senior Partner dello Studio Lucarelli & Lavanga con sedi a Campobasso e Roma, ha ottenuto il prestigioso accreditamento da parte del Sole 24 Ore in relazione al progetto Partner 24 Ore Avvocati realizzato dal Gruppo 24 Ore in partnership con 4cLegal, società che fornisce a primarie aziende nazionali ed internazionali soluzioni per organizzare e gestire beauty contest legali. Il progetto poggia su alcuni elementi cardine come reputazione, comunicazione, networking e ampliamento delle competenze. Nel corso degli anni lo studio si è particolarmente distinto in ambito nazionale ed in particolar modo nel settore della crisi di impresa, nella risoluzione di problematiche societarie e nel compimento di operazioni cosiddette straordinarie che hanno permesso il raggiungimento dell’accreditamento, ad oggi unico nella regione Molise.