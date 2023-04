Soldi non spesi per liste d’attesa, Toma: «Siamo in forte recupero»

La problematica è stata sollevata oggi, mercoledì 19 aprile, dai consiglieri regionali Primiani e Fanelli in seguito all’inchiesta di La Repubblica. Che ha messo in evidenza come il Molise sia l’ultima regione in Italia per spesa dei fondi messi a disposizione per la riduzione delle liste d’attesa. La nostra regione ha speso solo l’1,7% del 2,5 milioni di euro disponibili, meno di 45mila euro.

Il governatore Toma ha replicato a margine della Conferenza delle Regioni.

«Sulle liste di attesa – ha dichiarato ad Askanews.it – siamo in forte recupero. Abbiamo avuto qualche problema perché volevamo investire anche i privati di questa problematica, ma alcuni di loro non avevano ancora firmato i contratti con la sanità pubblica. Ma siamo in recupero sulle liste di attesa, è il prossimo ‘must’ che abbiamo in programma».

Foto: Askanews.it