Soldi in cambio di lavoro: condannato a 3 anni di reclusione il responsabile di una associazione onlus

Tre anni di reclusione, per tentata concussione, nei confronti di un campobassano, all’epoca dei fatti contestati, responsabile di una onlus. Nel pomeriggio di mercoledì la sentenza di primo grado (gli avvocati Fazio – nella foto in basso – e Cecanese hanno già preannunciato ricorso in Appello, una volta lette le motivazioni). Il blitz della Polizia scattò nel 2015 negli uffici del Consiglio regionale in via Colitto a Campobasso. L’uomo avrebbe chiesto e in alcuni casi ottenuto denaro da persone che dovevano prestare la loro attività nei progetti portati avanti dall’associazione ‘Il buon samaritano’, della quale all’epoca dei fatti, era presidente. In particolare l’inchiesta riguardava il bando per la selezione di volontari da impegnare nel servizio civile e due progetti. 4 le parti Civili, rappresentate dagli avvocati Silvio Tolesino e Nicolino Cristofaro.

L’avvocato Giuseppe Fazio