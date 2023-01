Sold out al teatro Savoia per “La dolce ala della giovinezza” con Elena Sofia Ricci

Si tratta del quinto consecutivo per la stagione 2022/2023 prodotta dalla Fondazione Molise Cultura e promossa dalla Regione Molise. La poliedrica attrice, reduce dalle sette stagioni nei panni di suor Angela in “Che Dio ci aiuti”, ha recitato nei panni della protagonista Alexandra, una star in declino la cui paura di morire la fa diventare pronta a tutto per sopravvivere sovvertendo magistralmente il suo destino

Talento riconosciuto, garbo da antidiva e ironia scientemente maneggiata sono le chiavi del suo successo, cui si aggiunge la rincorsa verso nuove sfide, ovvero i classici come “La dolce ala della giovinezza”. Elena Sofia Ricci, nei panni della protagonista, Alexandra, star del cinema in declino, alcolizzata e depressa ha calcato ieri sera il palco del teatro Savoia di Campobasso con la sua interpretazione nell’opera di Tennessee Williams, che dal 1959, anno del suo debutto a Broadway, ha riscosso grande successo in tutto il mondo e ha fatto registrare, com’era facile prevedere, il sold out anche nel capoluogo molisano. Si tratta del quinto consecutivo per la stagione 2022/2023 del teatro Savoia, prodotta dalla Fondazione Molise Cultura e promossa dalla Regione Molise e, soprattutto, costellata di un altro successo.

La trama de ““La dolce ala della giovinezza” si dipana con le vicende del gigolo Chance Wayne che torna nella sua città natale in Florida con la star in declino Alexandra Del Lago (Elena Sofia Ricci), per cercare di riprendersi quello che aveva lasciato nella sua giovinezza, Heavenly, il suo primo amore. Alexandra è una donna alla deriva, sul barato. Trasforma la disperazione in mostruosità e la paura di morire la fa diventare pronta a tutto per sopravvivere sovvertendo magistralmente il suo destino in uno spettacolo di drammaturgia statunitense anni ’50 interpretato, appunto, dalla Ricci e Gabriele Anagni, prodotto da Best Live e Fondazione Teatro della Toscana, con la regia affidata a Pier Luigi Pizzi che ha curato anche le scene e i costumi, con le musiche originali di Stefano Mainetti. I due protagonisti sono stati accompagnati sul palco dagli attori Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales, Alberto Penna, Anastasia Doaga, Eros Pascale e Marco Fanizzi.

Si chiude il sipario e tornano in mente le parole che un giorno Mastroianni disse a Elena Sofia Ricci: “Sofi’, mi raccomando. Questo lavoro si impara facendolo: sporcati le mani”. Lei ha seguito il consiglio e in quarant’anni di carriera ha fatto di tutto, il teatro classico, le fiction nazional-popolari da dieci milioni di spettatori, il cinema d’autore e la commedia per la gioia del pubblico del teatro Savoia di Campobasso, accorso ieri sera in massa per ammirarla e applaudirla. (adimo)