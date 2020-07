Solare e cortese, si è spenta Rita, la moglie di Bobo Vincenzi

Si è spenta improvvisamente lasciando un vuoto difficile da colmare Rita Santo, moglie di Bobo Vincenzi il titolare del ristorante Ribò sulla strada che da San Giacomo porta a Guglionesi in contrada Malecoste. Se ne è andata in silenzio la moglie di uno degli chef più rinomati del basso Molise. Il loro era un legame che andava avanti da decenni. Diversi in tutto: dalle ideologie politiche al modo di vestire, ma uniti dal grande amore e dalla passione per la buona cucina. Il loro era un legame indissolubile che li aveva portati a dirigere il ristorante amato dai buongustai ma anche dai programmi tivvù e dalle riviste di settore che spesso e volentieri avevano parlato di loro. Rita e Bobo erano una coppia di altri tempi, a contraddistinguerli era la passione per il cibo e la innata cortesia verso i loro clienti. La signora Rita si è spenta dopo una malattia che l’aveva molto provata. In tanti, però, non potranno mai dimenticare il suo sorriso e la sua cortesia. I funerali si svolgeranno domani, 2 luglio, alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Guglionesi.