Sola e sotto la neve rischia l’assideramento: nonnina salvata da un Vigile urbano

Una anziana nonnina di 82 anni. Una giornata di gelo e neve e un vigile urbano. Sono gli ingredienti di una storia di grande umanità che arriva da Frosolone. Nel bel mezzo del nulla, in località Colle Carrise, a ben 6 chilometri di distanza dal paese, vive questa 82enne che questa mattina, mercoledì 5 febbraio, era dovuta uscire di casa durante l’abbondante nevicata per procurarsi generi di prima necessità. La nonnina si è incamminata lungo la strada rischiando di scivolare sul ghiaccio e ancor di più di rimanere assiderata. Da sola, a piedi e in una zona isolata, l’anziana signora si era messa lentamente in marcia verso il centro abitato. La fortuna ha voluto che da quelle parti passasse un vigile del comune di Frosolone che ha immediatamente soccorso la nonnina. Una storia a lieto fine che vale la pena essere raccontata.