Sogno Playoff, il Campobasso ci prova. Domani a Catanzaro serve l’impresa

I ragazzi di Cudini al ‘Ceravolo’ senza nulla da perdere dopo la salvezza anticipata. Out Persia per squalifica

Per pianificare il futuro è tutto rimandato al termine della stagione. Il Campobasso – centrata con ottimo anticipo la salvezza – ha ancora una missione, forse imprevista, da raggiungere: la zona playoff. Un obiettivo in corsa, a mente libera, che dipenderà dai risultati delle ultime due di campionato. Domani a Catanzaro (fischio d’inizio alle 17,30) lo scoglio più duro, sul campo della potenziale seconda della classe, che punta a scavalcare il Palermo per prendersi la posizione privilegiata nella post regular season.

I Lupi hanno bisogno di una vittoria per poi giocarsi tutto con il Potenza a domicilio, nell’epilogo conclusivo. Servono sei punti, non uno di meno, per tentare il sorpasso sulla concorrenza rappresentata da Turris, Picerno e Juve Stabia in primis. I calcoli e le pressioni, è evidente, rimarranno nel capoluogo.

Assente Persia, chance Nacci? I rossoblù arrivano all’ultima trasferta dell’anno in ottime condizioni e con la serenità di chi ha già ottenuto il piatto forte. In mediana mancherà lo squalificato Persia, pronto ad essere sostituito da un Nacci che ha ben impressionato nel recente drappello di gare. In attacco Bolsius, Liguori ed Emmausso sembrano ancora favoriti per partire dal 1′. Di fronte una squadra reduce dal roboante 6-2 di Foggia, con Iemmello e Vandeputte sugli scudi e un pubblico pronto a spingere in massa la truppa di Vivarini verso il piazzamento d’onore. Ci sarà da faticare, come giusto che sia.