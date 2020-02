«Sogno di scrivere pezzi per altri artisti e di salire sul palco dell’Ariston»

La cantante molisana, Vicky Iannacone, si racconta dopo l’esperienza di Sanremo: «La musica è un mezzo potentissimo anche per dare insegnamenti»

CAMPOBASSO. «I miei testi parlano del mio vissuto. Sono una persona combattiva, da buona molisana. I miei brani parlano anche di esperienze che mi raccontano le persone. A volte, mi viene voglia di prendere la chitarra nel cuore della notte e di dire di aver sentito questa o quell’altra storia che parla di attualità». Vicky Iannacone, originaria di Torella del Sannio e reduce dall’esperienza di Sanremo 2020 dove ha presentato il suo nuovo singolo “Fuori dagli skemi”, ha tracciato il bilancio di questa esperienza guardando dentro se stessa e delineando i programmi e gli obiettivi per il futuro, tra cui scrivere brani per altri artisti e salire, un giorno, sul palco dell’Ariston. «La musica è un mezzo potentissimo per dare messaggi importanti alle persone – ha detto ancora – ed io voglio usarla anche per dare degli insegnamenti e non incitare alla violenza come purtroppo accade spesso ultimamente».