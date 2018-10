Sogno Cissé: domani incontro col procuratore. Bloccato Dos Santos

Incredibile ma vero: il Campobasso fa sul serio con Djibril Cissé. La notizia bomba è la seguente: domani mattina il coproprietario Mario Gesuè ha un appuntamento a Londra con il procuratore del campione francese per instaurare una trattativa. Un affare complicato, questo è certo, ma non impossibile. E questo è un colpaccio innanzitutto mediatico, a livello di immagine della società rossoblù.

Ricordiamo che tutto è nato per caso: venerdì scorso il giocatore si è sfogato su twitter contro chi avrebbe dovuto rilanciare il Vicenza Calcio e con cui Cissé aveva un accordo. Tutto è saltato, lui è svincolato e sui social ha urlato la sua voglia di continuare a giocare per un’altra sfida. Gli si è fiondato addosso il club campobassano, confezionando pure un fotomontaggio del calciatore in maglia rossoblù. Ora si passa ai fatti, con questo appuntamento, ribadiamo, fissato per domani mattina con il procuratore nella capitale inglese. Inutile dire che sarebbe un rinforzo pazzesco per i Lupi che tornerebbero alla ribalta nazionale in un baleno. Seguiremo attentamente la vicenda. Non è tutto. La società è conscia del fatto che serva un attaccante, un classico centravanti “scardina-difese”. Ebbene, è stato individuato ed è un vecchio pallino c’è un accordo di massima con il forte Dos Santos, la punta brasiliana attualmente all’Avezzano. Bisogna soltanto capire i modi e i tempi, considerato il grave ritardo in classifica accumulato dai marsicani. Tutto lascia intendere che nel mercato di dicembre ci sarà la stretta di mano. Non sarà l’unico rinforzo in ogni caso.