Sognare non costa nulla, il Campobasso strizza l’occhio alla zona playoff

Lupi salvi senza patemi con una manciata di giornate d’anticipo. La classifica impone un pensierino ai playoff…

Festa sì, ma con sobrietà. Un pomeriggio tranquillo in passerella quello di ieri, con la Vibonese spazzata via e l’attenzione già rivolta alle ultime due uscite stagionali, che possono diventare improvvisamente cruciali per un nuovo obiettivo…

Vietato staccare la spina. Il Campobasso, nonostante la salvezza anticipata, non sembra intenzionato a fermarsi qui. La grinta di Cudini in tribuna, sul parziale di 4 a 0, ne è la perfetta testimonianza: non si faranno sconti. E la zona playoff, mai come adesso vicina, andrà inseguita senza assilli e senza pressioni tra Catanzaro e Potenza, ultime avversarie di un campionato ricco di ribaltamenti, gioie e colpi di scena. “Andiamo a giocarci queste gare per dare il massimo – le parole di Emmausso – proveremo a fare risultato per andare a divertirci poi…”. Il divertimento in questione è rappresentato appunto dai playoff, tre lunghezze più su, gli stessi sciupati nel recupero di Picerno, che aveva il sapore di scontro diretto per qualcosa in più della salvezza. Oggi, quella rimonta subita (da 2-0 a 2-3), assume forse un significato diverso.

La classifica rivisitata dall’esclusione del Catania, del resto, parla chiaro. La “nuova corsa” è sullo stesso Picerno e la Turris. Quattro punti la base per sperare. Servirà una grande prova sul campo del Catanzaro sabato pomeriggio, per poi tentare l’assalto definitivo in casa con il Potenza. Decimo posto significherebbe entrare nella partita spareggi, come premio ulteriore. Un piatto prelibato che stuzzica, a ragione, squadra e tifoseria.

(foto Eric Moscufo – Corrieresport.it)