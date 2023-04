Sognando la nazionale di Kick Light

TERMOLI

Per la Scuola di Kung Fu Shaolin Kickboxing del Maestro DE PALMA CARMINE e per alcuni dei suoi Atleti si potrebbero aprire le porte della Nazionale Italiana di Kickboxing nella specialità KICK LIGHT.

E’ tutto nell’aria e Venerdi 14 Aprile presso il Villaggio Bella Italia a LIGNANO SABBIADORO, si saprà tutto e soprattutto se gli Atleti della Scuola del Maestro De Palma con Sedi a Termoli, Petacciato e Vasto, riusciranno a realizzare il loro sogno, vestire il tricolore e rappresentare l’Italia in gare Europee e Mondiali.

Dopo tutto il percorso di qualificazione che c’è stato, dai Regionali agli Interregionale, sono arrivati all’ultima tappa al “CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI” ben 6 Atleti della Scuola, dai 10 ai 15 anni, dopo aver vinto, meritato, sudato e cercata la vittoria e la loro possibilità di entrare nella Squadra Italiana della Kickboxing nella specialità Kick Light.

Gli Atleti che sono già arrivati tra i MIGLIORI d’ITALIA sono:

– TAVANI Chiara che sarà impegnata nella categoria Cadets;

– PASCIULLO Gioele che sarà impegnato nella categoria Cadets;

– VERRETTI Vincenzo che sarà impegnato nella categoria Cadets;

– DI PIETRO Stefano che sarà impegnato nella categoria Cadets;

– CAMELO Giovanni che sarà impegnato nella categoria Young Cadets;

– CAMELO Thomas che sarà impegnato nella categoria Young Cadets;

Il Maestro DE PALMA è fiducioso e si aspetta dai suoi ragazzi il meglio che possono dare e che fanno sempre in Palestra, per il resto aspettiamo i risultati e in bocca al lupo ragazzi…POWER…