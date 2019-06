Soft Darts, successo per le finali regionali di Vinchiaturo

Dal 7 al 9 giugno scorso si è svolta presso il Palasport di Vinchiaturo la finale regionale Soft Darts “freccette dalla punta di plastica” della Fedi Molise, con una partecipazione mai vista prima: ben 33 le squadre partecipanti.

Venerdì 7 si è disputata la finale di doppio regionale, dove i giocatori dei Davils Darts hanno dato vita ad uno spettacolo unico in serie A: infatti la finale del doppio della massima categoria è stata svolta da tutti giocatori dei Davil’s e ha visto trionfare l’affermata coppia Di Iorio/Mastrangelo ai danni di Iapalucci e del capitano della squadra Giuseppe D’Aversa. Terzi classificati Di Marzo/Pietromonaco, seguiti da Sicardi e Zeoli.

Per la serie C sono usciti trionfanti dal doppio Liberato D’Andrea e Marco Rizzi di Roccamandolfi; secondi classificati il giovanissimo Cristian Di Tanna in coppia con Valerio Mitro e sul gradino più basso del podio Luca Cocco e Vincenzo Piano.

La giornata seguente ha visto lo svolgimento dei singoli dai quali sono usciti vincitori:

Categoria A

1° Mauro Di Marzo – POISONED

2° Antonio Narducci – ILLUSION DARTS

3° Alessio Cerio – ILLUSION DARTS

Categoria B

1° Macaluso Michele – LENTINI TEAM

2° Niro Michele – LENTINI TEAM

3° Testa Loris – LENTINI BAD BOYS

Categoria C

1° Liberato D’Andrea – POKEBULL

2°Cristian Di Tanna – ARDESIA

3° Marco Rizzi – POKEBULL

Categoria Femminile

1° Antonella Iannelli – CALL OF THE DARTS

2° Lory Mastropietro – LENTINI BAD BOYS

3° Carolina Iafigliola – DARTAFA’

Domenica 9 le finalissime a squadre per la categoria C: a salire sul podio sono stati i Call of the darts (terzi classificati), gli As Tronzi di Campobasso (secondi classificati) e in grande spolvero i Sto Ca’ che battendo la temutissima e fortissima squadra campobassana in finale hanno

ottenuto il primato nella categoria C; ottimo risultato anche per i Pessimi elementi che sono riusciti ad ottenere un egregio 4° posto che vale la promozione in serie B.

1° DC STO CA’ promossa in B

2° DC AS TRONZI promossa in B

3° DC CALL OF THE DARTS promossa in B

4° DC PESSIMI ELEMENTI promossa in B

Per la serie B, invece, vi è stato uno spettacolo senza precedenti in semifinale con il derby tra le due squadre del Bar Lentini cafè, con tutte le partite giocate all’ultima freccia fino al doppio finale che ha decretato campione della estenuante sfida la squadra dei Bad Boys capitanati da Loris Testa. I vicecampioni uscenti di serie C Los Chicos, al primo anno in B, hanno ottenuto un ottimo secondo posto ma anche i Ripadarts (neo promossi in B) si piazzano con grande onore al quarto posto, appena dietro agli espertissimi Lentini Team, ma i giovanissimi Bad Boys hanno messo in mostra tutto l’allenamento svolto durante l’anno piazzandosi al primo posto nella loro categoria.

1° LENTINI BAD BOYS promossa in A

2° LOS CHICOS promossa in A

3° LENTINI TEAM

4° RIPADARTS

Nella massima serie i Poisoned non hanno lasciato scampo a nessuno consacrandosi come la prima squadra campione regionale della serie A in FEDI Molise. Un grande applauso va anche agli Illusion e ai Devils Darts rispettivamente secondi e terzi, che come ogni anno hanno dato uno spettacolo unico e inimitabile alle finali regionali.