Sofia, la baby modella internazionale che “parla” anche molisano

Parla anche molisano la carriera di Sofia Giuntini, nata a Pisa nel 2013 da papà toscano e mamma di Sessano del Molise. La bimba, 7 anni, che attualmente vive in Toscana ha già un lungo curriculum che l’ha vista protagonista delle campagne di Benetton, Aletta solo per citarne alcuni fino ad arrivare alla campagna mondiale di Saucony e attualmente è baby testimonial di Roberto Cavalli Junior. Ha girato 27 spot televisivi tra i quali anche quello di Ives Rocher con Carla Gozzi, Emulsio Cera e gli auguri di Natale di Mediaset 2019 e attualmente è in onda con Enterogermina. E’ stata anche protagonista di svariate sfilate al Pitti bimbo con brand come Raspbarryplumm e Vivetta e girato con registi come Alexis Sweet di Ultimo. Ha girato anche due cortometraggi, di cui uno ha vinto anche dei premi al concorso My Rode Reel “Ancora in tempo”. Sofia ha due agenzie, la “Sugar Kids” di Barcellona e in Italia la Baby F. per un talento decisamente tutto molisano.

