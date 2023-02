Socialità e una fontana con il “dono della parola”, la Mascherata torna tra le strade di Ripalimosani

Lo spettacolo itinerante composto da 5 ‘posate’ ha fatto tappa nuovamente per le strade del paese molisano portando in piazza un remake di “Irma, donne alla fontana” del 1995

Cinque tappe per rievocare lo spettacolo popolare itinerante in un remake di “Irma, donne alla fontana”, la mascherata del 1995 che vuole narrare la fontana come fonte di socialità per il paese. E’ tornata per il primo anno dopo l’emergenza Covid la Mascherata, il tradizionale spettacolo itinerante di Ripalimosani in occasione del Carnevale.

“Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Covid siamo tornati con uno degli appuntamenti più sentiti e della tradizione”, ha affermato Danilo Cristofaro, direttore artistico della manifestazione che si svolge appunto lungo le strade di Ripalimosani.

“E’ uno spettacolo itinerante di maschere, musica e teatro che si svolge nelle cinque posate del paese, in cinque tappe prestabilite”. La partenza questa mattina, 19 febbraio, dalle 11 per una manifestazione che si snoderà lungo tutto l’arco della giornata con l’arrivo alle 18 presso il teatro comunale per poi ripartire dalle 20 alla mezzanotte con stand enogastronomici e tanto divertimento.

Tema dell’edizione 2023 è la socialità, e di fatto anche la ripartenza dopo il Covid, con le donne che si incontravano alla fontana del paese ma in chiave moderna. “Abbiamo voluto dare parola alla statua della fontana che ci racconterà tutto quello che avviene”.