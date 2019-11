Social Media Strategies, lo studente bojanese Muccilli a Rimini

BOJANO. L’alunno Carlo Muccilli della IIIA dell’ITE di Bojano nutre una profonda passione per il web marketing e le tematiche economiche e presso l’ITE di Bojano è riuscito ad approfondire queste competenze sempre più richieste nel campo del lavoro, grazie alla preparazione dei suoi docenti. Da tre anni si occupa anche dell’editing di tanti lavori presentati al MIUR che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Lo studente molisano, un vero e proprio screenager, ha partecipato a Rimini per la terza volta all’evento più importante dell’anno sul marketing dei social: il Social Media Strategies che ha visto la partecipazione di oltre 1.600 persone tra social media manager, professionisti del marketing, imprenditori, studenti e giornalisti. Sono stati due giorni con una corposa proposta formativa con più di 60 relatori che hanno svolto le proprie relazioni all’interno di sale tematiche, in un contesto come il Palacongressi della riviera romagnola, riservate ai maggiori topic del Social Media Marketing. Si è anche dibattuto anche del forte impatto che i Social Network hanno sulla società e del valore educativo del ruolo dei Social Media Manager. In particolare l’alunno dell’ITE ha potuto seguire vari speech che riguardavano tematiche specifiche su come sviluppare un piano marketing di un’azienda e sul Neuromarketing potendo studiare le azioni che ha il nostro cervello quando visualizza un contenuto pubblicitario sui social, o come scegliere la campagne pubblicitarie migliori tra B2B o B2C, come fare storytelling e up selling attraverso i vari canali social, come scoprire i social che stanno prendendo piede e i social del futuro o comunque sincronizzare pagina web con la comunicazione sui social. Un’importante attenzione è stata riservata anche alla parte dell’analitica dei dati e a come scegliere le migliori azioni marketing, analizzando ogni singolo dato che si può ricavare da ogni cliente. Bisogna ricordare che proprio all’ITE, una disciplina molto importante è l’economia aziendale e secondo quanto emerso dall’ultima indagine condotta da AlmaLaurea, che misura il grado di occupazione dei laureati nelle università italiane, le discipline economico-finanziarie offrono buone opportunità di impiego ai giovani laureati. In particolare, l’Istituto Tecnico Economico è caratterizzato dall’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” che, dal terzo anno in poi, si articola in “Sistemi Informativi Aziendali”. Il diplomato, al termine del quinquennio, avrà la qualifica di perito in sistemi informativi aziendali, una figura professionale che, a competenze economiche-giuridiche-commerciali, abbina anche competenze di tipo informatico. E lo studente Muccilli ha scelto di frequentare l’ITE proprio perchè in questa scuola si acquisiscono competenze per la gestione di un’azienda, per l’informatica, per l’imprenditorialità, per il marketing e per la pubblicità. Si tratta di un diploma che garantisce un agevole inserimento nel mondo delle aziende, della finanza e del marketing grazie anche ad una conoscenza dei principali linguaggi di programmazione. Inoltre si potranno proseguire gli studi a livello universitario in tutte le facoltà e in particolare nell’ambito informatico, giuridico ed economico-aziendale. Gianluca Caiazzo