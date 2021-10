Si è conclusa con successo nella giornata di ieri l’esercitazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con gli aeromobili dell’15° Stormo Pratica di Mare dell’Aeronautica militare con base operativa presso l’elisuperfice del Centro Funzionale della Protezione Civile di Campochiaro.

I tecnici del CNSAS si sono addestrati in operazioni di sbarco ed imbarco in hovering (volo stazionario) e mediante verricello in ambiente impervio, in simulazioni di movimentazione con elicottero di materiale sanitario e ferito con barella e di imbarco e sbarco di una unità cinofila da ricerca di superficie e valanga del Soccorso Alpino.

Esercitazioni di questo tipo consentono al personale del CNSAS di addestrarsi in procedure operative con aeromobili chiamati ad intervenire in soccorsi reali tempo dipendenti in scenari complessi, quali quelli montani, in cui arrivare su una persona ferita ed evacuarla in tempi brevi è un fattore essenziale.

Soccorso Alpino e Aeronautica, successo per l’esercitazione in Molise Indietro 1 di 3 Avanti