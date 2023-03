Snpo 2023 e prevenzione oncologica: gli appuntamenti della Lilt di Campobasso

L’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT ha organizzato un ricco calendario di eventi ed iniziative per diffondere la cultura della prevenzione. Si terranno convegni ed incontri sul territorio provinciale ed un workshop con le scuole che promuovono salute.

Il simbolo della SNPO è da sempre l’olio evo 100% italiano, con le sue riconosciute qualità nutriceutiche. Per questo la LILT Campobasso ha coinvolto i panifici per una degustazione della merenda della salute (pane e olio) e i ristoranti per divulgare le qualità della dieta mediterranea. Inoltre i social saranno un mezzo di diffusione di ricette salutari e di video sui corretti stili di vita a cura delle nutrizioniste della LILT. Non mancherà la distribuzione in diversi punti degli opuscoli informativi sulla prevenzione oncologica.

La settimana della prevenzione oncologica della LILT di Campobasso è iniziata lo scorso 8 marzo, con un primo incontro, a Termoli, dedicato alla prevenzione femminile e alle paure legate ai controlli preventivi (gli screening): mezzo fondamentale per contrastare sul nascere l’insorgenza di neoplasie.

Il 18 Marzo, invece, prenderanno il via una serie di iniziative che coinvolgeranno sia i Social della LILT di Campobasso, ove sarà possibile consultare video di ricette utili a mantenere la buona salute e contrastare i tumori, sia eventi in presenza. Tra quest’ultimi, vi è l’iniziativa “La merenda della salute”, che coinvolge alcuni panifici di Termoli presso i quali sarà possibile assaggiare l’olio d’oliva extravergine con il pane, e poi la distribuzione di opuscoli informativi sulla prevenzione oncologica, presso le farmacie, i medici di base e nell’atrio degli ospedali. Sempre il 18 Marzo, presso alcuni ristoranti di Termoli, prenderà il via l’iniziativa dal titolo “La prevenzione a tavola”, che presenterà al pubblico ricette salutari.

Infine, il 21 Marzo, alle ore 16:00, ci sarà un workshop su Scuole che Promuovono Salute e il 1 aprile l’appuntamento con la prevenzione di sposta a Palata con il convegno “Comunità attiva: percorsi di prevenzione, partecipazione e sani stili di vita”.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito www.legatumoricb.it o seguire tutti gli appuntamenti sui social della LILT di Campobasso.