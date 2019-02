Snow Volley, gran prestazione del pallavolista molisano Paduano in Georgia (VIDEO E FOTO)

L’Italia ha perso contro la Turchia nella terza tappa georgiana dell’European Snow Volley Tour 2019. La partita tenutasi ieri, sabato 16 febbraio, a Bakurani, è finita con il risultato di 16-18 e 18-20 a favore dei turchi. Alla competizione europea di volley sul ghiaccio nella squadra italiana anche una rappresentanza molisana, il campobassano Fabrizio Paduano. Il pallavolista, con un passato calcistico alle spalle, ha comunque saputo distinguersi in entrambi i set, insieme all’intero team comprendente anche l’ex Fenice Isernia Giorgio Amorosi. Al di là del risultato, è stata sicuramente un’emozione grandissima per Paduano che per la prima volta ha preso parte ad una competizione di tale spessore dando il meglio di sé sul campo ghiacciato.

