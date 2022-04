Sms cancellati dopo la scomparsa di Nicole, inquirenti al lavoro per capire il perché

Sotto la lente alcuni cellulari da cui sarebbero state rimosse le conversazioni. Intanto il nonno ai microfoni della Vita in Diretta ribadisce: la bimba è stata presa da qualcuno

Si continua ad indagare e la vicenda della piccola Nicole, scomparsa nella tarda serata di sabato e ritrovata dopo 14 ore ad un chilometro e mezzo da casa, nelle campagne di Sant’Angelo Limosano, si arricchisce di nuovi particolari.

“La Vita in Diretta” è tornata sul posto, davanti alla casa da cui si è allontanata la piccola, lì dove è tornato il nonno, il signor Nicola, già intervistato in una precedente occasione dai giornalisti della nota trasmissione di Rai Uno.

L’uomo continua a ribadire quanto già detto: “La bimba è stata presa da qualcuno. E’ impossibile che sia arrivata lì sotto(dove è stata ritrovata dai soccorsi ndr) in così poco tempo”.

In studio anche Salvo Sottile, che insieme al conduttore Alberto Matano, ha commentato alcune delle stranezze su cui gli inquirenti stanno cercando di fare luce. Due tra tutte: come mai dopo una notte trascorsa in una campagna colpita dal maltempo del pomeriggio i vestiti di Nicole erano così puliti?

E ancora, è possibile che i droni dei soccorsi, che rilevano il calore, non abbiano individuato la bambina in diverse ore di ricerche?

Un’altra novità è venuta poi a galla nel corso della prima parte della trasmissione. E riguarda le conversazioni tra alcuni componenti della famiglia, messaggi per intenderci, che sarebbero stati cancellati quella stessa notte. Perché cancellarli, si chiede Matano?

Ad ogni modo i dispositivi sono al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di capire cosa ci fosse scritto.