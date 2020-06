Smontati i giochi per bambini che non consentono il distanziamento

Ai fini di tutelare la sicurezza e la salute dei bambini che accedono all’interno di aree gioco presenti in ville e giardini del centro urbano di Montenero di Bisaccia, l’Amministrazione comunale si vede costretta a smontare alcune attrezzature ludiche che non consentono il distanziamento sociale previsto dalle attuali normative. L’Amministrazione comunale continuerà in ogni caso a garantire la pulizia periodica degli arredi e la supervisione delle aree gioco. Chiediamo in ogni caso ai genitori di monitorare e controllare i bambini durante le attività ludiche svolte all’interno di tali spazi pubblici.